Dugarry se arrepintió y le pidió disculpas a Messi

El exfutbolista francés Christophe Dugarry, campeón mundial de 1998 con su país, pidió hoy disculpas por haber utilizado el término "medio autista" al referirse al astro argentino Lionel Messi, reafirmando que desea no haber ofendido a nadie.



"En ningún momento quise estigmatizar o burlarme de las personas con trastorno autista, esa no fue mi intención. Me disculpo con cualquiera que pueda haber ofendido", dijo Dugarry en la cuenta del programa radial Equipo Duga de la RMC Sport de Francia



Dugarry ayer calificó de "medio autista" a Messi a la hora de considerar porqué su compatriota y jugador del Barcelona, Antoine Griezman, le temía al argentino y no se le plantaba cara a cara.



Los dichos del ex delantero Dugarry, de intrascendente paso entre 1997 y 1998 por el Barcelona, donde solo jugó 13 cotejos y no hizo goles, fueron muy criticados y ante la presión mediática debió disculparse.