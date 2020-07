Tevez, con una durísima frase, habló de la vuelta del fútbol

El máximo referente de Boca, Carlos Tevez sostuvo que este no es el momento para la vuelta de fútbol. El Apache, que estuvo involucrado en un episodio polémica por una foto que se viralizó, opinó sobre el regreso de este deporte.

"Creo que es muy difícil volver ahora, sabiendo que hay gente que está muriendo. No es el momento”, reclamó Tevez en diálogo con América TV a propósito del interés puesto de manifiesto por los cinco clubes que deben recomenzar su participación en la Copa Libertadores, entre los que se encuentra justamente Boca Juniors.

"La Conmebol puso el 15 de septiembre para volver a jugar la Libertadores y que los equipos argentinos empecemos el 17, pero esas fechas son tentativas y se pueden cambiar”, remarcó el "Apache".



“Si no podemos entrenar de acá al 10 de agosto, se modificará el calendario, porque tanto nuestro club como la AFA saben que no debemos quemar etapas, así que eso de cuando volveremos a entrenar no es un tema que me preocupe", enfatizó Tevez.

"Lo que pasa es que desde todos lados están metiendo presión para que se vuelva a jugar, porque el fútbol tiene muchos negocios, pero no se tiene en cuenta que acá hay gente enferma", advirtió el jugador de Boca.



"Pero sin prácticas es difícil que juguemos. Podemos tener nuestra opinión, aunque si Boca me dice que hay que retornar al trabajo, habrá que hacerlo”, expresó finalmente Tevez, mostrando su oposición al regreso del fútbol en plena pandemia de Covid-19.