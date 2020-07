El jugador que quiso jugar en Boca pero no lo dejaron salir de Europa

José Luis Palomino, defensor del Atalanta, equipo revelación de la actual temporada de la Serie A, comentó que estuvo a nada de llegar a Boca en 2019, pero que el club italiano no lo dejó salir en ese momento.

"Estuve muy cerca de Boca. No fui porque no pude salir de Atalanta. Hablé con Nicolás Burdisso. Me hacía mucha ilusión formar parte del proyecto de Nicolás. Quería estar, pero no me dejaron ir", expresó en una entrevista con Closs Continental (AM 590).

"A mi me gustan los desafíos y a Boca lo tomaba como un desafío. En Atalanta, en ese tiempo, era un mercado de invierno en Europa, estábamos en mitad de tabla. Lo que representa Boca... Quería poder ser parte, pero no se pudo", agregó.

Por otra parte, el tucumano, de 30 años, quien debutó en San Lorenzo, aseguró que tiene una cuenta pendiente con el Ciclón. "Siento que de alguna manera estoy en deuda con la gente de San Lorenzo porque no di lo que podía", dijo.

Por último, Palomino dijo que aún no sabe qué lesión tiene. "Mañana me voy a hacer unos estudios, sentí que me pinchó un poco el aductor, pero creo que voy a llegar bien al partido con PSG", afirmó. "El PSG tiene grandes jugadores que te pueden desequilibrar en cualquier momento. Va a ser un partido bueno para medirnos y saber para qué estamos", sentenció, enfocado en el duelo de cuartos de final de la Champions League.