La inesperada confesión sobre la final del '90 que pone en aprietos a Codesal

Pasan los años, pasan los mundiales pero la espina de Italia '90 sigue clavada en los futboleros argentinos. Semanas atrás, Edgardo Codesal, recordó la jugada del penal que le dio la corona a los alemanes y reafirmó que la pena estuvo bien cobrada, y que hoy "hubiese cobrado lo mismo".

Sin embargo, este lunes, comenzó a circular la declaración de uno de los asistencias de aquella final, Armando Pérez Hoyos. El colombiano, según el dato recogido por Alejandro Turner y Cune Molinero en el libro 'El Ultimo Mundial', se refiere a la eterna polémica aunque su mirada es totalmente diferente a la de Codesal.

"Ese fue el partido más importante de mis 25 años de carrera arbitral. Por eso lo recuerdo detalle a detalle. A mí tocó justo al frente la jugada y en mi concepto no fue penal. En el momento de la acción consideré, en mi interior, que Edgardo se había equivocado", dijo, y siguió: "Pero solo fue eso, estoy absolutamente convencido de que fue un simple error".

Maradona, el colombiano Pérez Hoyos, Codesal, el polaco Listkiewicz y Lothar Matthäus.

En la misma línea, continuó con una fuerte revelación: "Yo voy a ser muy franco. Voy a narrar la jugada exactamente como ocurrió y no por ser desleal con Edgardo. Lo conversamos después del encuentro durante largo rato. Nos fuimos a una cena con toda la dirigencia de la FIFA y allí discutimos ampliamente la jugada".

"Cuando la jugada se da, para mí no es penal. No es penal. Me paro donde debe pararse el asistente o juez de línea cuando no cree que la jugada es penal. Si cree que es penal, va a la bandera de la esquina. Y yo me quedé donde estaba. Edgardo insistió en que era penal, hubo unos reclamos bastante bruscos y a mí me tocó acompañarlo. Pasa que nunca lo consultó conmigo", explicó.

Y cerró: "Cuando terminó el partido fuimos a la mitad del terreno de juego y Edgardo mirando a la tribuna principal y sin mirarme a mí, me pregunta: 'Armando, ¿fue penal?', ¿Me lo estás preguntando ahora?, le digo. 'Sí', para mí no fue penal, respondí. tuvimos la oportunidad de encontrarnos y yo seguía con lo mío y él seguía con la de él".