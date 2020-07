Un histórico del Barcelona y amigo de Messi, positivo de Covid-19

View this post on Instagram

Avui no podru00e9 acompanyar el meu equip en la tornada a la competiciu00f3 oficial. David Prats, entrenador del filial de lu2019@alsaddsc, ocuparu00e0 el meu lloc com a cap de lu2019equip tu00e8cnic. Fa uns dies, seguint el protocol de @qsl, vaig donar positiu en lu2019u00faltim test COVID19. Afortunadament em trobo perfectament, peru00f2 seguint el protocol, continuaru00e9 au00efllat fins que ho hagi superat. Quan els serveis mu00e8dics mu2019ho permetin, mu2019incorporaru00e9 a la meva rutina i feina diu00e0ries amb mu00e9s ganes que mai. Agraeixo a totes les autoritats, especialment als responsables de @qsl, @qfa i du2019 @alsaddsc per posar a la nostra disposiciu00f3 tots els mitjans per a una detecciu00f3 precou00e7 que eviti mu00e9s contagis i garanteixi el desenvolupament normal de la competiciu00f3. Una abrau00e7ada i ens veiem aviat als camps de futbol! u26bd _____ Hoy no podru00e9 acompau00f1ar al equipo en la vuelta a la competiciu00f3n oficial. En mi lugar y a la cabeza del staff tu00e9cnico estaru00e1 David Prats - entrenador del equipo filial de @alsaddsc - Hace unos du00edas y siguiendo el protocolo de @qsl di positivo en el u00faltimo test COVID19 que me realizaron. Afortunadamente me encuentro en perfecto estado pero, siguiendo el protocolo, aislado hasta que lo haya superado. Cuando las autoridades sanitarias me lo permitan, me incorporaru00e9 a mi rutina y trabajo diarios con mu00e1s ganas que nunca. Agradezco a todas las autoridades y en especial a los responsables de @qsl, @qfa y de @alsaddsc el poner a nuestra disposiciu00f3n todos los medios para una detecciu00f3n precoz que evite mayores contagios y garantice un desarrollo normal de la competiciu00f3n. Un abrazo y nos vemos pronto en los campos de fu00fatbol! u26bdufe0f