El gol de Pavón sobre la hora no le alcanzó al Galaxy de Schelotto

Un gol de tiro penal convertido por el cordobés Cristian Pavón en tiempo adicionado apenas le alcanzó a Los Ángeles Galaxy, dirigido por Guillermo Barros Schelotto, para igualar 1 a 1 con Houston Dynamo, en partido disputado en la "burbuja" sanitaria del complejo de ESPN en Disney World, de Orlando, por la fase de grupos de la Major League Soccer (MLS).



91’: ¡Gol de Cristian Pavón desde el punto penal!



Kichan empata el partido en Orlando.



1-1 | #LAvHOU

Las posiciones de los seis grupos (todos finalizados con tres encuentros salvo el F), son las siguientes:



Grupo A: Orlando City y Philadelphia Union 7 puntos, New York City 3 (todos clasificados) e Inter Miami 0.



Grupo B: San José Earthquakes 7, Seattle Sounders 4, Vancouver 3 (-2) (todos clasificados) y Chicago Fire 3 (-3).



Grupo C: Toronto y New England Revolution 5, Montreal Impact 3 (todos clasificados) y DC United 2.



Grupo D: Kansas City 6, Mnnesota 5, Real Salt Lake 4 (todos clasificados) y Colorado Rapids 1.



Grupo E: Columbus Crew 9, Cincinnati 6 (clasificados), New York Red Bulls 3 (-3) y Atlanta United 0.



Grupo F: Portland Timbers 6, Los Ángeles FC 4 (clasificados con dos partidos jugados), Houston Dynamo 2 y Los Ángeles Galaxy 1.