Apareció un video con una fuerte pelea entre Klopp y Lampard

Este miércoles, Liverpool cerró la Premier League que ganó venciendo por 5 a 3 al Chelsea y el partido tuvo una particularidad del otro lado de la línea de cal, cuando los entrenadores Jürgen Klopp y Frank Lampard tuvieron una fea discusión.

El cruce comenzó cuando el DT del Chelsea se quejó por la falta de Mateo Kovacic a Sadio Mané que terminó en el 2-0 para Liverpool, obra de Trent Alexander-Arnold, ya que interpretó que no había sido infracción, protestó airadamente y desde el banco rival le contestaron.

"¿Cómo falta? No hay falta ahí", disparó Lampard, mientras el segundo entrenador de Liverpool, Pep Lijnders, le recriminaba su actitud. En ese momento fue cuando Klopp apareció para defender a su ayudante: "Calma, calma. No hables con mi número dos". Cada vez más enojado, el técnico de Chelsea no se achicó y respondió: "No, no, si va contra mí, ¡diré algo, mierda!", mezclando gritos e insultos. Y Klopp volvió a replicar diciendo "igual, es falta" y el técnico inglés respondió con varios insultos a su colega.

Lampard and Klopp ‘exchanging words’ in their technical areas last night. uD83DuDE02uD83DuDD95uD83CuDFFB pic.twitter.com/lrIjNbpsb6 — Away Days Videos (@AwayDaysVideos) July 23, 2020

Después del partido ambos dieron su visión de las cosas. "No tengo ningún problema con Jurgen Klopp, él ha manejado este equipo y es fantástico. En el banco de suplentes, hay una línea muy fina cuando ganas y ellos han ganado la liga, pero se han vuelto demasiado arrogantes. Durante el partido te emocionas, te calientas y eso es todo", dijo Lampard.

Por su parte, el alemán dijo que "no somos arrogantes. Somos todo lo contrario. Lampard vino a ganar y a clasificarse para la Champions. Tiene que aprender, aún le queda mucho, es un entrenador joven. Tiene que aprender que tras el pitazo final se acabó. Hablar después sobre eso no está bien".