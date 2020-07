Mauricio Isla rompió el silencio: ¿por qué aún no se decide por Boca?

El lateral chileno Mauricio Isla, quien ya fue contactado por Juan Román Riquelme para que se sume a Boca, se refirió a su situación y explicó por qué aún no toma una decisión, aunque avisó que "esto no es un tema de dinero, también tiene que ver la pandemia", explicó el defensor en declaraciones a Deportes en Agricultura.

Isla, quien descansa junto a su familia en España, destacó que "hay que estar preparado para aceptar el lugar al que uno va", y sobre el contacto con el Xeneize agregó que "las únicas conversaciones que tuve fueron tres o cuatro con Román. El resto lo maneja mi representante".

"Me llamó en enero para que fuera y, como ellos tienen muy buenos jugadores en mi puesto, le pregunté cuál era la necesidad", reveló Isla sobre sus charlas con Riquelme, y al respecto cerró diciendo que "me dijo que me había visto jugar en la Roja y quería alguien de mi trayectoria".

En ese sentido, sobre la posibilidad de vestir la azul y amarilla, avisó que "si voy es al cien por ciento. No es para estar cinco meses y después volverme a Europa. Claro que uno quiere jugar en el mejor equipo de Sudamérica. Sería algo tremendo, pero tengo que pensarlo muy bien".

El futbolista que quedó libre de Fenerbahce consideró además que "Boca está al punto de Real Madrid, Barcelona y Juventus, aunque hay que tomar las cosas con mucha calma". En tanto, agregó que "nunca jugué ni viví en el continente. Cuando voy a Chile es para esta con la Selección o de vacaciones".