La fortuna que el Leeds de Marcelo Bielsa ofreció por una joya argentina

Con el ascenso y el campeonato en el bolsillo, el Leeds comienza a moverse en el mercado buscando reforzar el plantel para dar pelea en la Premier League. Son muchos los nombres que se barajan pero de a poco comienzan a conocerse cuáles son las prioridades de Marcelo Bielsa.

Uno de los nombres que suena fuerte para llegar es el Thiago Almada. Desde el club inglés se habrían contactado con los agentes del crack de Vélez y desembolsarían 22 millones de euros por su traspaso, recordando que su cláusula es de 25 millones.

"Mis amigos me mandaron que salió algo de Bielsa, pero estoy tranquilo. Si se da o no hay que ver", manifestó Almada quien reconoció que le gustaría que lo dirija el Loco. "Vi algunas jugadas del Leeds que me aparecían y es parecido a lo que hacíamos en Vélez con Heinze. Me gustaría ser dirigido por Bielsa por todo lo que representa", agregó el joven de 19 años.

Vale recordar que Almada ya fue vinculado al Barcelona, al Manchester City, al Sporting Lisboa, al Atlético de Madrid, al Manchester United y ahora al Leeds de Bielsa. Si vendemos a Thiago, vamos a recibir un dinero por un jugador de élite", aseguró Sergio Rapisarda, presidente de Vélez.