¿Y ahora? Se suspendió la reunión entre Tapia y Ginés González García por la vuelta del fútbol

Este martes el presidente de la AFA, Claudio Tapia, tenía previsto reunirse con el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, para empezar a darle forma al regreso de campeonato de Primera División de fútbol, sin embargo el encuentro se suspendió tras conocerse un nuevo récord de muertes diarias por coronavirus y esperan que pueda darse la semana que viene.

El último parte proporcionado este lunes por el Ministerio de Salud confirmó que 113 muertes en nuestro país por el coronavirus y existe una gran preocupación, por lo que Ginés y Tapia se comunicaron telefónicamente y allí el Ministro le pidió que avancen en una vuelta gradual de la actividad y quedaron en hablar, en principio, la semana que viene.

La que sí se mantiene es la charla por videoconferencia que mantendrán los dirigentes del fútbol argentino con el doctor Pedro Cahn, asesor sanitario del Ministerio de Salud de la Nación, quien informará sobre los temas relacionados con la pandemia del coronavirus y las acciones y protocolos a tener en cuenta para el reinicio de las prácticas.

En el protocolo elevado por AFA al Ministerio se hizo constar que los entrenamientos tendrán lugar con no más de seis futbolistas por cancha y previos testeos que para un plantel completo tendrían un costo estimado de aproximadamente 6.000 dólares, poco más de 700 mil pesos, costo que todavía no se determinó a cargo de quien estará, si de AFA, el Ministerio de Turismo y Deportes, o los propios clubes.

Ginés González García, ministro de Salud de la Nación.

Las fechas previstas para la reanudación de los entrenamientos que los equipos no llevan a cabo de manera presencial desde mediados de marzo son las del lunes 3 de agosto para realizar los testeos de los futbolistas y el jueves 6 para el inicio de las prácticas, con inicio de un campeonato de menos de tres meses de duración y con los 24 equipos de Primera División participantes agrupados en seis zonas, entre el 27 de septiembre y el 22 de diciembre.

A todo esto se sumaron por estas horas las urgencias de los cinco equipos intervinientes en la Copa Libertadores, ya que la Conmebol le puso fechas y horarios oficiales a la continuidad de la fase de grupos, volviendo a jugar, en forma inédita, los equipos argentinos Boca Juniors, River Plate, Racing Club, Defensa y Justicia y Tigre, todos el mismo día, el jueves 17 de septiembre.

"Es un tema muy delicado y hay que resolverlo con seriedad. Muchas de las cosas que estoy diciendo no son un capricho mío, porque hablé con gente que sabe porque conduce clubes o son directores técnicos, y me dí cuenta de estas cosas que me marcaron y no tenía en cuenta. Por eso hay que ser muy cuidadosos", advirtió anoche el presidente Alberto Fernández. Allí radicará la clave de la vuelta del fútbol.