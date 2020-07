El ex Selección que está dispuesto a volver del retiro si lo llama Maradona

"¿Si me llama Maradona para ir a Gimnasia? Sería un placer. ¿cómo no voy a ir? No se le puede decir que no a Diego. Sería muy lindo", expresó Mario Bolatti, de 35 años, en una entrevista con Crack Deportivo (Radio Concepto FM 95.5). El exmediocampista de Belgrano y Huracán, además de autor del gol que selló la clasificación a Sudáfrica, dejó en claro que volvería de retiro por el "10".

Bolatti y Diego, juntos en Sudáfrica 2010.

El mediocampista fue autor del gol ante Uruguay que selló la clasificación al Mundial Sudáfrica 2010. "Maradona siempre se pone del lado del jugador. Me sorprendí en algunas cosas de su forma de ser, no sólo con nosotros sino también con nuestras familias. Un líder, siempre se pone delante y es alguien que sigue sintiendo con los botines puestos", recordó sobre su experiencia con Diego.

Noticias Relacionadas Maradona emocionó a todos con el homenaje al Pato Fillol en su cumpleaños 70

Por último, Bolatti contó por qué decidió retirarse (en 2018, jugando para Boca Unidos de Corrientes) y los motivos de su deseo de regresar. "Cuando decidí apartarme era porque estaba cansado, saturado del sistema, del entorno, de muchas cosas que rodean el fútbol... Si surge algo bienvenido sea".

"En el entorno del fútbol pasan muchas cosas de las cuales no estoy de acuerdo, como intermediarios, empresarios, representantes... Es un ambiente complejo", cerró. ¿Lo llamará Diego?