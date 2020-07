Tras su fuerte caída, ¿cuándo volverá a competir Marc Márquez?

View this post on Instagram

A veces las cosas no salen como uno espera pero lo mau0301s importante es levantarse y seguir adelante. Espero que hayau0301is disfrutado de la remontada! Ahora me toca pasar por el quirou0301fano el prou0301ximo martes y fijar la fractura del huu0301mero. Os prometo que volvereu0301 lo antes posible con mau0301s fuerza! ud83dudcaaud83cudffc Sometimes things donu0026#39;t go as you expect, but the most important thing is to get back up and move on. I hope you enjoyed the comeback! Now I have to go to the operating room on Tuesday and fix the fracture of my right humerus. I promise you all that I will come back as soon as possible, and even stronger! ud83dudcaaud83cudffc #MM93 #SpanishGP