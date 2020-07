Pagani duro con Bielsa: “Lo tratan como si hubiera ganado el mundial"

“Marcelo Bielsa fue el DT responsable del ascenso del Leeds a la Premier de Inglaterra. Fue en un torneo largo y duro. Fue un gran éxito de un muy buen entrenador. Y hubo conmoción en Leeds. Se lo felicita. Pero sin adulaciones. Es el torneo de Segunda de Inglaterra”, fue la publicación en Twitter del periodista Horacio Pagani luego de la consagración del equipo del Loco.

El veterano comunicador suele mostrarse en contra del respaldo que recibe el ex orientador de Newell’s, en el umbral de cumplir 65 años, al juzgarlo exagerado. Pues bien, la gesta del Leeds, que volvió a la Premier League tras 16 temporadas, provocó una catarata de elogios variados hacia Bielsa, de parte de cierto sector del periodismo, ex jugadores (como Javier Mascherano) y hasta el mismísimo Pep Guardiola, quien declaró: “Es muy especial. Creo que será increíble tenerlo en la Premier League la próxima temporada. Marcelo es uno de los entrenadores más influyentes. El conocimiento no depende de los trofeos que ganas. Los jugadores juzgan al entrenador por su conocimiento”.

En su participación en el programa Superfútbol, de TyC Sports, Pagani fue lapidario. “Estoy en contra del tachín tachín asombroso, brutal y marketinero que se dio en los últimos dos días. Y como esto va a seguir, yo me pregunto, si Atlanta subiera a Primera, con el técnico Fabián Lisa, ¿le harían lo mismo? ¿Sería el mismo fenómneno? Atlanta hace como 25 años (36, le aclaró Alejandro Fabbri) que no juega en Primera. ¿Vamos a hacer lo mismo? Esto es un ascenso. Lo trataron como si hubiese ganado la Copa del Mundo”, aseveró, enérgico.

En la continuidad de su alocución, el periodista le apuntó a su compañero de panel Esteban Edul. “Dice que Bielsa es el padre del fútbol moderno, tiene 64 años, 48 tiene Zidane. Ganó campeón mundial como jugador, tres Champions consecutivas con el Madrid, acaba de ganar la Liga y el padre de Zidane es Bielsa, ja”, empleó la comparación para desacreditar el punto de su antagonista en la polémica.

“Bielsa es un gran tipo, decente, muy buen entrenador, obsesivo, y listo. Están tratando de inventar. Es el periodismo de las exageraciones desproporcionadas. Un hombre que ganó un torneo de la B y pareciera que es el campeón del mundo, un torneo de la B de Inglaterra, que no tiene nada que ver con nosotros”, subrayó, levantando la temperatura.

Llegó al clímax cuando desde la mesa de debate le plantearon el deseo de que alguna vez dirija al Barcelona. “Sí, seguro, va a dirigir al Barcerlona, ¡ja! Bielsa va a dirigir al Barcelona, le va a decir a Arturo Vidal, al chileno, tenés que hacer esto, lo otro, lo va a manejar. Me hacen reír”, rebatió. Y contó que desde la noche del domingo venía palpitando que se iba a enojar con el ida y vuelta por el caso del Loco. “Les dije a mis amigos: aunque sea una noticia vieja, van a estar con el tachín tachín exagerado de Bielsa. Ya lo sabía. Y no me equivoqué. ¿No tienen un cachito de vergüenza?”, preguntó, mientras escuchaba de fondo la versión de Rapsodia Bohemia con la letra cambiada en homenaje al DT. Fuente: Infobae