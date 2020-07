Mauro Zárate, sin filtro: la renovación, su sueño y una picante frase sobre sus hermanos

La renovación de Mauro Zárate con Boca tuvo varios capítulos. Hubo un ofrecimiento, el jugador lo respondió con pedidos puntuales pero finalmente llegaron a un acuerdo para que la relación entre ambos no se corte. El delantero no habló desde el inicio de la negociación y este lunes rompió el silencio con frases interesantes, entre ellas, qué fue lo que lo hizo aceptar la propuesta.

"Me hicieron ver una cosa que yo no estaba contemplando, y es que la Libertadores que viene arranca muy rápido y no estaban dispuestos a tener un jugador por seis meses y en tan poco tiempo tener que cambiar el equipo o que varios jugadores fueran con esa idea, entonces acepté lo que dijeron ellos y firmé sin la cláusula de enero", indicó.

Y siguió: "En algún momento escuchaba algo de ir a otro club o afuera, en otro país, pero no me terminaba de llenar. Me di cuenta de que lo quería era seguir en Boca. Soy un agradecido a la gente de Boca porque me dieron mucho cariño en un momento en que no tenían por qué hacerlo, y lo hicieron desde siempre".

"No juego por lo económico, juego por lograr cosas en lo deportivo y mi sueño es ganar la Copa Libertadores con Boca. Yo elijo jugar acá. A todos le gustaría estar en este club. Mi intención fue siempre quedarme, son negociaciones. A veces es más largo y a veces es más corto", agregó.

Para cerrar, al delantero le consultaron si tuvo vínculos con Boca en si infancia ya que revelaron que uno de los hermanos había confesado ser hincha del Xeneize. Sin embargo, con una sonrisa picante, respondió sin meterse en la polémica.

"Yo no lo voy a decir. Lo que sí voy a decir es que me hice hincha de Vélez porque nací ahí, al año ya iba a la cancha a ver a mis hermanos, jugué toda mi vida ahí. Así que el cariño y el amor que tengo por el club nació desde chiquito. De mis hermanos no voy a hablar, lo dijiste vos”, finalizó.