Se confirmó la venta que le dejará casi 100 millones de pesos a River

Facundo Medina se va de Talleres de Córdoba y River esboza una gran sonrisa teniendo en cuenta el jugoso ingreso que recibirá por tener el 35% del pase del futbolista de 21 años que salió de la cantera Millonaria. En principio se habló de seis millones de euros pero finalmente el traspaso al Lens se concretó en 4 millones de dólares brutos.

Facundo Medina, transferido al fútbol europeo.



La Comisión Directiva informa que el jugador Facundo Medina ha sido transferido a Europa, al Racing Club de Lens de la Liga Francesa.



El juvenil jugó apenas tres partidos con la banda roja y a mitad del 2018 se mudó a Córdoba para jugar en uno de los clubes más populares de la provincia. En el conjunto dirigido por el uruguayo Alexander Medina sí logró la titularidad (37 PJ, un gol) y hasta se ganó un espacio en las selecciones juveniles que conduce Fernando Batista.

El club de Núñez, entonces, embolsará 1.400.000 dólares por la venta. "Me gustaría agradecer a Lens, a sus dirigentes y al cuerpo técnico por su confianza”, dijo Medina en su presentación, según lo que recoge el sitio oficial del club francés. "No puedo esperar para usar esta camiseta y jugar. Me gustaría saludar a todos los fanáticos de Lens", cerró.