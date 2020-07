La determinante decisión de Fernando Gago sobre su futuro en el fútbol

View this post on Instagram

6ufe0fu20e3u26bdud83dudc51 ud83dudd1c 2ufe0fu20e30ufe0fu20e32ufe0fu20e31ufe0fu20e3 . ud83eudd1d @fergago5oficial renovu00f3 esta tarde su vu00ednculo y continuaru00e1 ligado a #Vu00e9lez hasta el 31 de diciembre de 2021. El mediocampista prolongaru00e1 su lazo con el Club por los pru00f3ximos 18 meses. . u26bd El volante, nacido en Ciudadela el 10 de abril de 1986, se sumu00f3 al plantel profesional de nuestra Instituciu00f3n a mediados de 2019 y le aportu00f3 al equipo su vasta experiencia -saldo de sus pasos por Boca, Real Madrid, Roma, Valencia y la Selecciu00f3n Argentina- y su indudable jerarquu00eda individual. . En este, suu00a02ufe0fu20e3do ciclo en el Club (en su primera etapa completu00f3 8 encuentros y marcu00f3 un gol), disputu00f3 13 partidos (1035 minutos). . ud83cudde6ud83cuddf7 Su trayectoria incluye en el palmaru00e9s el Oro en Peku00edn 2008 y la corona Sub 20 del 2005, ambos obtenidos con el Seleccionado Nacional. Ademu00e1s, Gago integru00f3 el listado de jugadores del combinado mayor albiceleste y participu00f3 en seis cotejos en Mundial de Brasil 2014. . ud83cudfc6 A la fecha ha ganado 14 tu00edtulos en su carrera: 9 con la casaca de Boca Juniors, 4 con el Real Madrid, y el cetro de Supercampeu00f3n con Vu00e9lez, en Mendoza, en el 2013. . ud83dudcaaud83cudffb El pu00fablico velezano seguiru00e1 disfrutando de la categoru00eda de su fu00fatbol hasta finales de 2021.