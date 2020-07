Qué necesita el Loco Bielsa para lograr el ascenso con Leeds este fin de semana

El Leeds United logró un nuevo triunfo y, a falta de dos fechas para la finalización del campeonato, podría concretar el ascenso en la próxima jornada. El equipo de Marcelo Bielsa le sacó cinco puntos de ventaja a su escolta, West Bromwich Albion, y seis al tercero, Brentford.

Al conjunto del DT rosarino le basta con sumar un punto de los 6 que quedan en juego para regresar a la Premier League sin depender de ningún otro resultado, pero también podría consumar el ascenso antes de jugar, sujeto a lo que suceda con sus dos inmediatos perseguidores.

Para empezar, mañana el West Bromwich visita al Huddersfield Town, quien está luchando por no descender a la League One. Si el escolta no gana, Leeds ascenderá a la Premier mañana mismo.

Si West Bromwich gana, el ascenso para el Leeds podría llegar el sábado. Para ello, el Brentford no le tiene que ganar al Stoke City como visitante, partido que se jugará a las 8.30 de nuestro país.

Finalmente, si los dos ganan sus respectivos partidos, el domingo a las 10 de la mañana al Leeds le bastará con empatar como visitante ante el Derby County.