Por la misma razón: Pep festejó, Klopp y Mourinho estallaron de bronca

El TAS concluyó este lunes, después de escuchar las apelaciones del Manchester City, que el club inglés no camufló "fondos de capital" como "ingresos de patrocinadores", pero sí falló al cooperar con las autoridades de la UEFA. Por esos motivos le levantó la sanción de dos años sin competir en Europa y lo castigó con 10.000 euros por no cooperar en la investigación.

La decisión fue recibida con alegría por el entrenador de los Citizens, Josep Guardiola. "Hoy es un buen día para el fútbol. Si hubiéramos roto las reglas nos habrían prohibido. El club creía que lo que hizo fue correcto y tres jueces dijeron que lo que hicimos fue correcto. La gente dijo que estábamos engañando y mintiendo. No había presunción de inocencia. Sé que es incómodo para clubes como Manchester United, Liverpool o Arsenal, pero no tenemos que pedir permiso para estar allí. Nos merecemos estar allí. Chicos, acéptenlo", subrayó Guardiola ante la prensa.

Sin embargo el entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, dijo tras conocer el perdón al City que "sinceramente no creo que ayer fuera un buen día para el fútbol", mientras que el técnico del Tottenham, José Mourinho, lamentó "una decisión vergonzosa", añadiendo que si el City no fuera culpable no tendría que haber sido sancionado con 10 millones de euros.

La prohibición de dos años sin disputar la Champions por desviar dinero del propietario Sheikh Mansour para aumentar los ingresos del patrocinio fue revocada este lunes por el TAS. En su fallo, el organismo argumentó que gran parte de la información relevante tenía un "límite de tiempo" y era demasiado tarde para ser utilizada.

Sin embargo, el club fue sancionado por obstruir las investigaciones de la UEFA y fue multado con 10 millones de euros, 20 menos respecto a la multa original. "Tenemos el derecho de defendernos cuando creemos que lo que hemos hecho es correcto", cerró Guardiola.