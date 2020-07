Otro deportista mendocino dio positivo de coronavirus

Son pocos los deportistas mendocinos que se han contagiado en lo que va de la pandemia. Los futbolistas Matías Vargas (Espanyol de Barcelona) y Rogelio Funes Mori (Monterrey de México) fueron los casos más resonantes y, en ambos casos, salieron adelante sin problemas. Algo similar ocurre con Federico Márquez, motociclista que dio positivo y se recupera satisfactoriamente.

Durante la semana, el martes pasado para ser más precisos, notó alguno síntomas, le realizaron el hisopado correspondiente y el miércoles le informaron que tenía Covid. El "Fede" contrajo el virus en su trabajo ya que es uno de los tres socios de la empresa de Aero Internet. Se encuentra internado en el Hospital Español y contó su experiencia.

"Estoy muy bien, tuve algunos síntomas y sabiendo que teníamos algunos chicos de la compañía que se habían contagiado tomamos los recaudos necesarios, me hicieron el hisopado y el miércoles me confirmaron que tenía Covid. Trato de pasar el tiempo entre lectura y algo de ejercicio para combatir el virus", cuenta el reconocido piloto.

A la vez, en su carácter de empresario, quiso explicar algunas cuestiones debido al mal momento que pasaron algunos integrantes de su compañía: "Esta bueno aclarar un punto. Los chicos que se contagiaron pertenecen al área administrativa. La parte técnica trabaja en otro recinto y ellos no tuvieron ningún riesgo ni contagios. Lo digo porque personal de la empresa tuvo que ir a reparar una antena y pasaron un mal momento".

Para cerrar, recordó: "Hablando con médicos me dijeron que con barbijo, distancia y limpieza, se pueden evitar muchos contagios. Se puede salir, juntarte con amigos pero siempre hay que tener en cuenta esos tres puntos. En mi caso no la pasé mal, pero hay muchos que no están que sí. No hay que relajarse, solo cuidarse".