La confesión de Oscar Córdoba sobre Guillermo que hará estallar de bronca a Daniel Osvaldo

Ayer el ex arquero de Boca Juniors, Oscar Córdoba, participó de una divertida y clásica entrevista del programa Líbero, de TyC Sports, en la que hizo una revelación sobre Guillermo Barros Schelotto de su época como jugador que, seguramente, no le caerá para nada bien a Daniel Osvaldo.

Al colombiano le consultaron qué ex compañero le sorprendía lo que corría a pesar de lo que fumaba, y respondió: "Guille, Cagna". Rápidamente el periodista le dijo "que no se entere Osvaldo", y el ex arquero comenzó a reírse y retrucó "era Gustavo, borralo, borralo. No me acuerdo, de pronto lo estoy confundiendo con otro".

La frase de Córdoba generó ruido porque en 2016, cuando Guillermo Barros Schelotto era director técnico de Boca Juniors, decidió separar del plantel al actual delantero de Banfield luego de encontrarlo fumando en el vestuario tras el empate ante Nacional de Montevideo, en Uruguay, por la Copa Libertadores.

Jonathan, el hermano de Daniel Osvaldo rápidamente se hizo eco de la frase de Córdoba en Instagram, con el emoji de la cara sorprendida junto a las declaraciones del colombiano, aunque el ex arquero no dijo que Guillermo y Cagna fumaran dentro del vestuario como sí lo hacía Dani Stone.