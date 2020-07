El ex Lepra que se acerca cada vez más al Tomba

El jugador mendocino Matías Villarreal, quien surgió de las divisiones inferiores de Independiente Rivadavia y jugó allí hasta 2017 , suena como posible refuerzo de Godoy Cruz, que inicia una nueva era de la mano de Diego Martínez.

"Matías Villarreal no continuará en Estudiantes. El jugador comunicó que, pese a los esfuerzos de la dirigencia por tratar retenerlo, desea seguir su carrera en un club de primera división o fuera del país. Le deseamos lo mejor. ¡Éxitos, capitán!", expresó el comunicado del Pincha.

Villarreal, en declaraciones a la prensa a principios de junio, manifestó que "es un orgullo que traten de vincularme a mí con un club de Primera", aunque fue cauto ya que "no sé que tanto hay de cierto del interés pero nadie me llamó. Me lo han hecho saber familiares y amigos, pero le dije a mi familia que no se hagan esperanzas porque no me llamaron".

Por su parte, Martínez, quien dirigió a Villarreal en Estudiantes de Buenos Aires, expresó que al jugador "se lo llevaría a todos lados". Aunque no hay nada confirmado, el rumor es cada vez más fuerte.