La grave acusación que complica la situación del Tecla Farías: "Me quiso matar con una copa rota"

Ernesto Farías fue noticia ayer tras ser denunciado por agredir a una mujer en La Plata. Al ex River se lo acusó, además de insultarla, agarrarla del cuello y provocarle escoriaciones en el pecho. Por ese motivo se le iniciaron dos causas penales ya que también rompió el aislamiento obligatorio pero esta tarde la joven contó su versión y complicó la situación del Tecla.

Nadia Denise Figueroa brindó un crudo testimonio y confesó: "Farías es una persona violenta, muy violenta. Intentó matarme, lo pararon sus amigos. Estoy muy mal porque me amenazó en el momento y temo por mi vida. Me dijo que era poderoso y que podía matarme si quería".

"Las otras personas llegaron unos minutos después, yo intenté defenderme y le di con algo en la nariz, por eso tiene esa marca, porque me defendí", explicó en un reportaje que brindó en Crónica TV. "Me hizo los cortes con una copa de vidrio rota. Grabé una parte de la discusión donde le pedía parte del dinero que faltaba y la plata del Uber para volver a mi casa", siguió.

Y cerró: "Yo fui con Michelle esa noche, no es mi amiga y no me respalda: está a favor de ellos. Seguramente le habrán dado plata, le habrán dicho 'te doy un millón de pesos'. No pude hablar con ella porque me bloqueó. En la cámara del edificio se ve cuando bajo llorando y el shock".