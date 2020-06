Carlos Sainz Jr. lo confesó: ¿algún día correrá el Dakar?

El español Carlos Sainz júnior, piloto de Fórmula Uno, no descarta correr en alguna ocasión el Dakar como su padre, que ha ganado ya tres ediciones de la carrera, aunque reconoce que ahora está centrado en su carrera en la Fórmula Uno y no piensa en otra cosa.



Sainz reconoce esa posibilidad durante una amplia entrevista junto a su padre realizada por uno de sus patrocinadores personales, Sparco, y que se puede ver en la plataforma digital de Youtube.





La respuesta surge cuando el entrevistador pregunta por la posibilidad de un enfrentamiento directo entre padre e hijo, cuya competitividad va mucho más allá de las carreras de coches, pues Carlos Sainz júnior reconoció que se "pican" jugando al golf o al squash, aunque le resulta difícil vencer a su padre en esta modalidad, en la que llegó a ser campeón de España.



"Siempre he estado muy cerca de los coches de competición, prácticamente desde que tengo dos años. He competido en karting desde muy joven pues con cinco años ya rodaba en la pista de karts del Centro Carlos Sainz, y mi objetivo desde muy pequeño, desde los nueve o diez años, era ser piloto de Fórmula Uno", explica al respecto Carlos Sainz júnior, actual piloto de la escudería McLaren y en 2021 piloto de Ferrari.



"En cuanto a la pregunta del Dakar, si algún día lo disputase mi padre ya tendría unos setenta años y por la salud de mi madre y de nuestra familia esperamos que ya no esté compitiendo", aseguró entre sonrisas Carlos Sainz júnior", quien no obstante recalcó y aclaró que "por ahora estoy muy centrado en la Fórmula Uno".



En esa misma entrevista Carlos Sainz sénior recordó sus marcas de coches sin destacar una sobre otra pues "siempre es difícil de contestar a esa pregunta de cual ha sido el mejor coche que he pilotado ya que es necesario poner cada coche en su época, no es lo mismo un coche de 2014 que uno de 1999".



"Quizás se podrían elegir pequeños detalles de cada coche en su momento, siempre poniendo cada coche en su época, ya que piloté el Toyota Celica, Subaru, Ford Focus, muchos coches, y con todos ellos disfruté", aseguró el triple vencedor del Dakar y dos veces campeón del mundo de Rallys.



Y al extender la misma pregunta a sus compañeros de equipo insistió en que "es difícil de decir, he tenido compañeros de equipo de la talla de Juha Kankkunen, Didier Oriol, o Colin McRae, con quien estuve en Subaru, Ford y Citroen y fue un gran amigo hasta el final, una gran pérdida en su lamentable accidente; también estuve con Sebastian Loeb, pero todos ellos fueron grandes rivales y por los que tengo un gran respeto".