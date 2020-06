NBA: la medida que generará polémica con los entrenadores veteranos

Los entrenadores de 60 o más años desean dirigir a su equipos desde el campo de juego en la reanudación de la NBA, luego de la suspensión por la pandemia de coronavirus, pero cabe la posibilidad de que la liga no les permita hacerlo y eso generaría un conflicto.



El comisionado de la NBA, Adam Silver, aseguró hoy que en la reanudación del próximo 31 de julio "habrá personas más propensas a contagiarse coronavirus. Deseamos que los protocolos de salud sean seguros, por eso quizás algunos entrenadores no puedan ingresar al campo de juego, aunque estarán al frente del equipo".



No obstante, según lo señala EFE, el comentario de Silver, enfocado a los entrenadores de más de 60 años, fue rechazado por los técnicos, al considerar que su labor debe ser completa y no parcial.

Noticias Relacionadas Espectacular: así le dio la bienvenida Disney a la NBA





El entrenador de San Antonio Spurs, Gregg Popovich, tiene 71 años y es el de más edad en la NBA, seguido por Mike D'Antoni de 65, en Houston Rockets, y Alvin Gentry, también con 65, en New Orleans Peliicans.



Ante esta situación, el entrenador de Dallas Mavericks, Rick Carlisle, presidente de la Asociación de Entrenadores de la NBA, señaló: "La seguridad de nuestros entrenadores es lo primero. Es muy posible que un entrenador de la NBA con sus 60 o 70 años pueda ser más saludable que alguien en sus 30 o 40 años".



Otros entrenadores que estarían en "zona de riesgo" serían Terry Stotts de Portland Trail Blazers, con 62, el propio Carlisle con 60, Brett Brown , Philadelphia Sixers , Doc Rivers, de Los Angeles Clippers y Steve Clifford , de Orlando Magic, los tres con 58.