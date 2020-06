La polémica frase de un excampeón de Wimbledon sobre Federer

El extenista australiano Pat Cash consideró que el serbio Novak Djokovic es el mejor de su época, sobre el español Rafael Nadal y Roger Federer, de quien lanzó una frase que seguramente tendrá repercusión ya que para muchos el suizo es el mejor de la historia del tenis.

"Yo sé que todos dicen que Federer es el más grande de todos los tiempos, él no es ni siquiera el segundo mejor de su era. Es difícil de creer", dijo Cash.

Y explicó su pensamiento: "Si sos el mejor de todos los tiempos, al menos tenés que tener un historial favorable con tu principal rival o tu segundo rival. Es lo primero que tenés que decir". "Tenemos que decir lo que está enfrente de nosotros. Djokovic tiene el mejor récord entre Nadal y Roger. Obviamente en polvo de ladrillo hay un Dios, ese es Rafa".

Pat Cash.

Cash, para cerrar, argumentó sobre la dimensión del Big Three que domina el circuito mundial: "Los tres son tipos extraños, extraordinarios. No son personas normales. Han sido superhumanos en cierto modo, no sé cómo han hecho todo lo que han hecho. No tienen una mentalidad normal. Son obsesivos".