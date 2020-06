Guillermo Rivas suma su testimonio de los maltratos de Raúl Pérez Roldán: "Pensé: este tipo capaz me mata"

Guillermo Pérez Roldán causó un revuelo días atrás al revelar los maltratos que sufrió de parte de su padre, Raúl, quien además le robó una cifra millonaria en dólares, y su testimonio hizo que otras voces del tenis empezaran a salir a la luz para contar los abusos que cometía el ex entrenador.

Esta vez, en diálogo con La Nación, el ex tenista Guillermo Rivas contó su breve pero inolvidable experiencia de cuando entrenó durante tres días bajo el mando de Raúl Pérez Roldán, en su escuela de Tandil. "Pendejo de mierda, a vos te voy a bajar la rebeldía, vas a hacer acá todo lo que tenés que hacer, tenés talento para ser bueno, y si no, te voy a cagar a palos", fue una de las primeras cosas que Pérez Roldán le dijo a Rivas.

Rivas reside actualmente en Palm Beach, tiene 56 años y en sus espaldas una respetable carrera en el circuito. "Fue N° 1 nacional junior en 1982 y jugó durante 8 temporadas en el ATP Tour. Su mejor ranking fue 116°. Logró su primer título en 1985, en el Challenger de Parioli, y luego sumó el de Crans Montana (1988); e integró el equipo de Copa Davis en 1983 (contra Italia) y 1984 (con Estados Unidos). En el 95 fundó la escuela de tenis de San Isidro, donde aprendieron más de 15.000 personas. Entre 2006 y 2009 fue vicecapitán del equipo de Copa Davis de Canadá (fue coach del N° 1 de dobles Daniel Nestor) y desde 2010 es coach de Barbados", enumera La Nación para resumir su carrera.

A la hora de relatar su experiencia con Raúl Pérez Roldán, cuenta que lo vivió en carne propia a los 17 años cuando la AAT lo envió a entrenarse en Tandil durante tres semanas. Allí, contó que "en vez de hablarme, Pérez Roldán me insultaba, me decía pendejo de mierda, que si no hacía lo que me decía me iba a cagar a palos. Bueno, me tiraba pelotazos (...) En medio de las puteadas, un día me doy vuelta y de casualidad pude esquivar un pelotazo que me tiró a la cara. Me zumbó el oído derecho. Me miró desafiante y me gritó: 'Te voy a matar hijo de puta' . Lo encaré. Me tuvieron que separar. Había muchos periodistas ahí, porque era una etapa con mucho marketing".

Esa misma noche, al regresar al hotel, el conserje le avisó que lo habían cambiado de habitación. "¿Sabés lo que era la habitación? Un cuartito fuera del hotel. Con dos catres. ¡Sin ventanas ni baño! Vino también un delegado de la AAT, así que yo tuve que dormir en una colchoneta en el piso. ¡Era febrero, hacía 35 grados! En el medio de la noche me dan ganas de ir al baño... y compruebo que la puerta estaba cerrada. ¡Nos encerraron en ese cuartito! Empecé a pegarle con la raqueta a un ventiluz que tenía la puerta y del ruido vinieron a ver los empleados qué pasaba. Los huéspedes se quejaban del sonido de los golpes. Ahí conseguí que dejaran abierta la puerta. Un bochorno".

Al día siguiente, Rivas decidió irse en colectivo. Junto a él también se fue Andrea Tiezzi: "Nos fue a buscar el padre a la terminal de Buenos Aires. Ella también se escapó. Fuimos los únicos de ese grupo. Nunca me atreví a preguntarle por qué se iba".

Pensé: tengo que salir de acá porque este tipo capaz me mata . Eso sentí, a ese nivel.

Rivas asegura que Pérez Roldán se manejaba con total impunidad porque tenía banca de la Junta Militar que por entonces gobernaba el país.

Para finalizar, Rivas analizó que todo el maltrato prescribió porque pasaron más de 30 años, pero aclara que "vale más la condena social. Pero lo que quiero es que esto no pase más. Que no se repita esa época nefasta. Defiendo al deporte como vida, como educación. No quiero que ganen la batalla tipos como estos. Estos reyes del miedo, de la extorsión, que son unos cobardes, tienen un solo fin: el dinero. Quien sufre es lo de menos para ellos. Estos señores no pueden tener lugar en una sociedad en serio. Son siluetas de barro".