Difunden escuchas telefónicas entre de Tinelli y Grondona

En el programa “Lanata sin filtro”, de Radio Mitre, este lunes difundieron escuchas que ordenó el ex juez Norberto Oyarbide sobre Julio Grondona, en las que Marcelo Tinelli le pidió al ex presidente de la AFA ​elegir a dedo árbitros y horarios de partidos en 2013.

Se conocieron escuchas que provienen de una causa judicial por la que se encontraba intervenido el celular de Julio Humberto Grondona. Dichas escuchas ocurrieron entre el 14 de mayo y 12 de junio del 2013, por una causa en la que se investiga a una financiera como supuesta "cueva" para lavar dinero.

En las llamadas aparece un pedido de cambio de horario para un partido de San Lorenzo, la sugerencia de un árbitro para el clásico entre San Lorenzo e Independiente que terminó con el descenso del Rojo, la exigencia de un pago y la mención a unos cheques por las obras del estadio del Ciclón.

Las conversaciones permiten conocer pedidos de árbitros, como también cambio de horarios de partidos.

De hecho en una de esas grabaciones se hace alusión a Independiente, que por aquel entonces tenía en la presidencia a Javier Cantero.

“Estoy acá con el señor Javier Cantero al lado mío. Vamos a darle una mano al Rojo”, se puede oír en uno de los audios, tal como difundió Radio Mitre.

Mientras que en otra se lo escucha decir a Tinelli: “Ahí hablé con Cantero. Dice que usted había sugerido (Silvio) Trucco. A mí Trucco no me gusta, Julio. ¿No se puede poner a Delfino que Cantero no tiene problema, en el partido con Independiente?”.

Cabe señalar que el torneo en cuestión es el mismo en el cual el Rojo perdió la categoría, casualmente luego de jugar contra San Lorenzo. Finalmente el choque fue dirigido por Silvio Trucco.

A mediados de mayo de este año, Marcelo Tinelli fue nombrado formalmente a través de la Asamblea Extraordinaria remota como presidente de la nueva Liga Profesional de Fútbol.