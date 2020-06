Scaloni se "arrepintió" y salió a bancar la localía argentina en River

Cuando Lionel Scaloni expresó sus ganas de jugar en La Bombonera, o en Arroyito, los partidos de local con la Selección se generó un lindo revuelo. El mundo River se sintió molesto por la frase aunque nadie salió a responder. Y, ante esto, el entrenador albiceleste aclaró sus dichos y expresó que "se malinterpretó todo".

"Qué lío, ¿no? Lo que pasa es que se malinterpretó todo", dijo. Y continuó, en una charla con Infobae: "Me da lo mismo ser local en cualquier estadio. Hablé de cercanía física por el calor del público, no del aliento. No tengo nada en contra de los hinchas de River".

"Vamos a ir al Monumental a jugar varios partidos de la Copa América y también de las Eliminatorias. Y sé que nos vamos a sentir muy locales en River, muy cómodos y respaldados. Yo no tengo ningún problema con el Monumental. No es River o Boca. Pienso que la Selección tiene que jugar en distintos puntos del país. No entiendo por qué debe hacerlo en uno solo", explicó.

#ArgentinosEnAcción Actividad en Europa y también en Brasil para nuestros compatriotas ?



uD83CuDDE6uD83CuDDF7 Repasá las participaciones del día uD83DuDC47



uD83DuDCDD https://t.co/wFaVeZ5rQp pic.twitter.com/4kPZ4d8Xou — AFA (@afa) June 28, 2020

Para cerrar, habló de la selección y el futuro: "Tenemos una solidez, una base de jugadores, pero siempre sabemos que dependemos de cómo nos vaya. No es diferente a lo que les pasa a otros entrenadores. Estoy convencido de que vamos por el camino correcto, pero al final los resultados son los que mandan. Hoy creo que estamos bien".