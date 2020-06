¡Irreconocible! Impactante cambio de look de Juampi Sorín

View this post on Instagram

Por una excelente causa.... #SeVaLaBarba donamos 6000 kits higieu0301nicos junto a @gillettearg @proctergamble para la gente, barrios vulnerables, comunidades, asociaciones!!!! Gracias a todas/os por participar !!! en minutos #YesStyle LIVE y se va (de una vez) la Barba . Por uma causa muito boa. #SeVaLaBarba doamos 6000 kits para higiene e prevenu00e7u00e3o junto a @proctergamble e @gillettearg para o povo, bairros vulneru00e1veis comunidades, organizau00e7u00f5es Obrigado a todas / os pela participau00e7u00e3o !! Em minutos no #YesStyle LIVE vai embora (agora Sim) definitivamente a barba !! direcciou0301n y muu0301sica ud83cudfb5: sol_alac #TikTak @betta_alac participaciou0301n epetacular ud83dude00ud83dudc4aud83cudffdu2764ufe0f . Look monos / macacou0303es : @eyddos