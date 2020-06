Un equipo se quedó sin DT a horas de jugar contra el Real Madrid

El Espanyol, que marcha último en la tabla de posiciones de La Liga, y que tiene a tres argentinos, Jonathan Calleri, Matías Vargas y Facundo Ferreyra, despidió hoy al entrenador Abelardo Fernández en la previa de su compromiso de mañana ante el Real Madrid por la fecha 32.

"El Espanyol informa que Abelardo Fernández fue cesado de sus responsabilidades como entrenador del primer equipo. El club tomó esta decisión fruto del rendimiento deportivo y con la única voluntad de salvar la categoría en la Liga", informó la entidad catalana en un comunicado oficia. Además expresó en otro mensaje que nombró en forma interina a Francisco Joaquín Pérez Rufete.

Abelardo ha querido despedirse de la afición perica con estas palabras.

El club catalán marcha último con 24 puntos cuando restan siete fechas para el final del torneo, viene de dos derrotas consecutivas, ante Betis y Levante, y recibirá este domingo desde las 17 al Real Madrid, que es puntero con 68 unidades junto al Barcelona, que visitará este mediodía al Celta de Vigo.



COMUNICAT OFICIAL | Rufete es farà càrrec del primer equip fins a final de temporada



COMUNICADO OFICIAL | Rufete asume el mando del primer equipo hasta final de temporada

Espanyol, que cuenta con Calleri (ex All Boys y Boca Juniors), Vargas (ex Vélez) y Ferreyra (ex Banfield y Vélez), protagonizó una floja campaña con cinco triunfos, nueve empates y 17 derrotas, y llegó hoy al tercer DT despedido en la temporada, puesto que antes habían corrido la misma suerte David Gallego y Pablo Machín.