Las "diferencias" entre Tevez y Boca que estiran las negociaciones

La palabra de Carlos Tevez sacudió el avispero del mundo Boca. El Apache no se guardó nada al hablar de su futuro y si bien no puso en duda su continuidad cambió algunas condiciones de las ofrecidas por el club para su renovación. Esto no cayó muy bien en la dirigencia y por eso deberán limar algunas diferencias que, claramente, son salvables.

En principio, le habían puesto en la mesa un contrato por un año pero el propio Carlitos cambió el tiempo y ahora sería por seis meses. Ante esto, en los próximos días continuarán las conversaciones entre las partes y el miércoles 1 de julio sería el tan ansiado anuncio sobre la prolongación del vínculo del ídolo Xeneize.

Como ya anticipó, entonces, el Tevez firmará por los próximos seis meses (hasta el 31 de diciembre) y tiene pensado donar todo el dinero que iba a cobrar a una ONG que hasta el momento no definió. Una vez que llegue esa fecha decidirá su futuro y algunos piensan que su retiro podría no ser con la camiseta de su amado Boca.