El curioso pedido y una fuerte crítica de La Volpe a Juan Román Riquelme

Cuando Ricardo La Volpe aparece en escena, deja muchos títulos. Su particular estilo y personalidad hace que no le tiemble el pulse al momento de hablar o criticar a cualquier protagonista. El entrenador habló de Boca y apuntó contra Juan Román Riquelme a quien le pidió que lo contrate como Director General del club.

"Sería muy bueno que Riquelme me llame como director general. Podría enseñarle muchas cosas de lo que es la táctica y estrategia en el fútbol", comenzó expresando el 'Bigotón'. "Lo doy vuelta como una media hablando de táctica, le pinto la cara", profundizó en declaraciones brindadas a 'DirecTV Sports'.

"Yo estaba en contra del 4-3-1-2 que ya no se usaba más en el mundo. Al enganche lo absorbían los dos de contención. A Riquelme lo pondría suelto, no lo pondría de enganche", agregó al respecto.

Para cerrar desmintió que se haya retirado como entrenador: "Es mentira que me retiré como entrenador. Me cansó el fútbol porque no me dieron los jugadores que necesitaba. Todo lo manejan los representantes".