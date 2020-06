La AAT salió al cruce y le pegó duro a Novak Djokovic

View this post on Instagram

Quiero resaltar el respeto, responsabilidad y prudencia demostrada por los profesores y trabajadores del tenis en las distintas concentraciones que se llevaron a cabo en pos del regreso a la actividad en el Amba. Una vez mu00e1s el tenis expone los nobles valores que predica en la formaciu00f3n de quienes lo practican. Seguiremos trabajando, cada uno desde su lugar, para lograr que el tenis retorne en breve en las provincias que restan junto al Amba. Orgulloso de ser parte de esta familia.