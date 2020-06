Está en el Barça pero muere por jugar en Boca y sentir La Bombonera

La Bombonera es uno de los estadios con más mística del planeta fútbol y por eso grandes figuras mueren por jugar al menos un partido allí. Ahora, una estrella del Barcelona dijo que "sería un sueño" vestir la camiseta de Boca Juniors y poder sentir el calor de su estadio y su gente.

Se trata del volante chileno Arturo Vidal, quien en diálogo con radio Cooperativa manifestó que "todos sabemos lo que es Boca en Argentina, los jugadores que han pasado por ahí. No tuve nunca, hasta hoy, la suerte de jugar en La Bombonera, ni por Colo-Colo, ni por ningún equipo he podido jugar ahí, y siempre he querido sentir eso que se siente, lo que dicen".

Luego, sobre la posibilidad de vestir la camiseta Xeneize en algún momento de su carrera, Vidal dijo que "sería un sueño", aunque aclaró que está tranquilo en el fútbol europeo. Además, contó que siempre habla con su compañero en la Selección, Gary Medel, sobre el club de la Ribera: "Siempre le pregunto lo que sintió él cuando le metió los goles a River o cuando vistió la camiseta".

Gary Medel jugó un año en Boca Juniors y dejó un buen recuerdo, sobre todo por el doblete con el que el Xeneize venció por 2 a 0 a River Plate en el Superclásico perteneciente al Clausura 2010, y esa experiencia es la que le gustaría vivir al Rey Arturo.