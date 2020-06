Diego Maradona recordó la obra más grande de todos los tiempos

View this post on Instagram

Hoy se cumple un au00f1o mu00e1s de este partido contra Inglaterra, en el u0026#39;86. Y aunque algunos quieran borrarme de la historia del fu00fatbol, aquu00ed estoy. Yo fui el capitu00e1n de un equipo que se rompiu00f3 el alma para ganar. Todos jugamos, todos metimos. Y, como dije en la conferencia de prensa aquella tarde, mis goles sirvieron para que el equipo pase de ronda en el mundial. Y eso fue lo mu00e1s importante. Orgulloso de todos ustedes, muchas gracias muchachos. ud83cudde6ud83cuddf7