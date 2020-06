Se bajó un candidato y las elecciones en Independiente Rivadavia tendrán lista única

Este viernes es el último día para que los candidatos a presidente de Independiente Rivadavia presenten sus listas en el club, y todo indica que habrá una sola lista ya que Fernando Colucci se bajó a último momento y, de esta manera, el único que queda en carrera es Carlos Castro para las elecciones convocadas para el próximo 19 de julio.

En diálogo con el programa radial Dos de Punta, Colucci anunció que "no nos vamos a presentar, estamos todos muy apenados. Creo que no están dadas las condiciones para presentarnos. Es una pena. Como grupo vamos a seguir trabajando para Independiente, como hincha o socio".

Además, Colucci apuntó contra el juez que entiende el concurso de la Lepra bajo la Ley de salvataje: "No pudimos hablar con el juez. Pedimos una audiencia y no nos pudo atender. La nota que le mandamos pidiendo que nos dijera qué roles íbamos a cumplir, no fue contestada. ¿Si fue un indicio? Totalmente".

Carlos Castro (Facebook).

De esta manera, y salvo alguna sorpresa de último momento, las elecciones presidenciales de Independiente Rivadavia tendrán una sola lista conformada por Carlos Castro en fórmula con Jorge Pujol, quienes estarán acompañados por un grupo inversor. En la nómina original aparece como secretario Omar Parisi, ex intendente de Luján de Cuyo, pero en las últimas horas el periodista Juan Suraci informó que se bajó por cuestiones laborales y están buscando un reemplazo.

La lista de Generación Azul

Presidente: Carlos Castro

Vicepresidente Primero: Jorge Pujol

Vicepresidente Segundo: Pablo López

Secretario: Omar Parisi (se bajó, buscan reemplazo)

Prosecretario: Pablo Nacif

Tesorero: Marcelo Borgna

Protesorero: José Carbajo