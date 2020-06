Un ex River criticó a Gallardo y reveló un inédito detalle sobre la final de Madrid

La frase "Gallardo no se casa con nadie" es muy real y desde su llegada a River lo muestra en cada decisión que toma. Sea futbolista o colaborador, cuando algo no funciona busca alternativas y no le tiembla el pulso. Rodrigo Sbroglia fue parte importante del cuerpo técnico Millonario durante cinco años pero hace un tiempo el Muñeco prescindió de sus servicios.

En una entrevista radial, el ex secretario del entrenador expresó que no sabe por qué fue separado y reconoció que desde ese momento no tiene diálogo: "No lo entendí, la verdad que no. Al principio quise entenderlo, pero después me di cuenta de que no valía la pena. Es más, no tengo diálogo desde el día que me desvinculé".

"No soy ni era un amigo de Marcelo. Lo conozco de hace muchísimos años por el fútbol. Él estuvo un año examinándome todos los días. A veces las cosas pasan por algo. Ojalá que algún día podamos tomar un café. Tampoco lo he buscado mucho. Si se da, se da”, agregó el ahora manager del Deportivo Armenio.

A su vez, recordando su paso por el club, llenó de elogios a Matías Biscay y reveló un detalle que marca la capacidad del principal colaborador de Gallardo: "Tiene una buena capacidad para dirigir un equipo solo. Los partidos que dirigió Biscay tienen su impronta. El cambio de Juanfer por Ponzio en el Bernabéu es toda impronta de Biscay".