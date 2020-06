"Si Gallardo no está dirigiendo al City, la Juventus o la Selección es porque no quiere"

El ex futbolista uruguayo Álvaro Recoba elogió a Marcelo Gallardo, quien lo dirigió en Nacional de Montevideo y juntos salieron campeones en 2011, y aseguró que si no está en Europa o en la Selección argentina es porque aún no se lo ha propuesto.

"Gallardo es el mejor técnico de América y de los mejores cinco del mundo, sin dudas", aseguró el Chino en una charla con el programa radial La Oral Deportiva. Recoba fue más allá y aseguró que "si no está dirigiendo al City, la Juventus o la Selección de Argentina, simplemente es porque él no quiso".

Por último el ex volante de la Selección uruguaya, de gran paso por el Inter de Milán, se refirió a la situación de Lautaro Martínez, quien está cerca de fichar por el Barcelona y tanto los hinchas del Neroazzurro como la prensa italiana lo están criticando porque aseguran que tiene la mente puesta en su posible transferencia.

"En mi época yo prefería jugar en Italia y no en España. Pero si me preguntan hoy, a Lautaro le aconsejaría que no dude en ir a Barcelona. Porque el nivel del Barça está por encima del resto del fútbol mundial", cerró.