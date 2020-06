Un jugador argentino fue despedido con mariachis y una serenata en México

El defensor argentino José Basanta, quien no jugará más en el Monterrey de México, fue despedido por hinchas del club y amigos al ritmo de mariachis y con una serenata en la puerta de su casa, en una celebración que emocionó al jugador y su familia.



El futbolista, de 36 años, no llegó a un acuerdo con el club del norte de México, luego de vivir dos etapas con los "Rayados", en donde obtuvo tres campeonatos de la liga mexicana, una Copa MX, una Interliga y cuatro de la liga de campeones de la Concacaf, indicó el portal azteca Mediotiempo.

El futuro de Basanta estaría en el club que lo vio nacer, Estudiantes de La Plata, que ahora es dirigido por Gabriel Milito y cuenta en su plantel con la ex estrella del Barcelona de España Javier Mascherano.



"Han sido muchos años. La mayor cantidad de tiempo en lo profesional la pasé aquí en Monterrey. Estoy feliz de haber concretado esta etapa de mi vida, donde he dado todo y también he recibido muchísimo de la afición y del club", dijo en su despedida Basanta, quien jugó el Mundial Brasil 2014 con el seleccionado argentino.



"Todo el cariño y el respeto van a quedar de por vida en mi corazón", señaló el jugador que también pasó por el Fiorentina de Italia en la temporada 2014-2015.



"Voy a extrañar muchísimo defender este escudo cada fin de semana y a los hinchas de este club los llevaré en el corazón", concluyó Basanta.