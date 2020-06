Otro jugador del fútbol argentino, denunciado por golpear a su pareja

Luego de la denuncia realizada por la ex pareja de Sebastián Villa, Daniela Cortés, el fútbol argentino quedó conmocionado por la gravedad y se pusieron en funcionamiento protocolos para cuidar la integridad de las agredidas. Luego se dio a conocer que Carlos Arano, ex River, había amenazado a su ex mujer y hace algunos días el Tecla Farías fue protagonista de otro episodio violento.

Y este domingo salió a la luz una denuncia contra el jugador de Vélez, Miguel Brizuela, por ejercer "violencia de género" contra su pareja, de acuerdo a lo revelado por fuentes cercanas a la joven y a la entidad de Liniers. El defensor, de 23 años, está acusado de "haber ejercido violencia física", además de "maltrato verbal y psicológico" hacia Melina Neto.

La denuncia fue radicada en San Miguel y menciona que ayer por la noche Brizuela "le dio un golpe de puño en el ojo izquierdo a su pareja que le produjo un hematoma, a raíz de una discusión". Y que luego "abandonó la casa", en la que conviven hace siete meses, "en estado de ebriedad".

Desde el Departamento de Violencia de Género de Vélez activaron el protocolo y ya se contactaron con la víctima. Brizuela, nacido en enero de 1997, debutó en Primera División en julio pasado, en ocasión de un encuentro en el que la escuadra de Liniers, en ese entonces dirigida por Gabriel Heinze, perdió con Talleres de Córdoba por 1-0.