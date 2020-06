Lothar Matthaus habló de la jugada que cambió la historia del fútbol argentino

La final del Mundial de Italia ’90 es una herida que todavía no cerró para los argentinos. Por la épica con la que había llegado el equipo a aquella definición –golpeado, sin piernas ni juego- y por cómo culminó todo: con un polémico penal que el árbitro mexicano Edgardo Codesal cobró por una supuesta falta de Roberto Sensini sobre Rudi Voller.

Lothar Matthaus, integrante del plantel campeón, dialogó con La Nación y contó sus sensaciones sobre aquel encuentro: "Yo estaba muy bien ubicado. Veo que hay un contacto, pero para mí no fue suficiente para cobrar penal. En un partido así, si va a cobrar un penal, el árbitro tiene que estar 100% seguro de que la infracción fue clara. Y para mí no fue tan clara. Pero no creo que haya sido a propósito de parte de Codesal. Tal vez él estaba en una posición diferente y para él fue claro".

Por otra parte, Matthaus se refirió a otras dos situaciones del encuentro: "¿Un penal sobre Calderón? ¿Quién, yoooooooo? ¿En serio? No lo recuerdo. ¿De verdad? Si la Argentina no nos atacó... ¿Cómo pudieron tener un penal si nunca pisaron el área?", contestó con ironía. Y luego agregó: "Para mí, en esa final hubo un penal muy claro para Alemania y fue al comienzo del segundo tiempo: de Goycochea a Klaus Augenthaler”.

Una de las curiosidades de la final entre Argentina y Alemania fue que Matthaus, quien era el encargado de los penales de la Mannschaft, le cedió la ejecución a Andreas Brehme a pesar de haber convertido contra Checoslovaquia, en cuartos, e Inglaterra, en semis. "En el primer tiempo se me había roto un botín y en el entretiempo decidí cambiármelos. Me puse unos nuevos, y me molestaron todo el segundo tiempo. No me sentía seguro para patear un penal tan decisivo y le dije a Brehme que fuera él".