"Hace 30 años nos hicimos un juramento": el particular recuerdo de Maradona sobre el Mundial Italia '90

View this post on Instagram

Hoy, hace 30 au00f1os, nos hicimos un juramento: ganarle a la Uniu00f3n Soviu00e9tica. Es imposible meter en un minuto el dramatismo de aquu00e9l partido. Porque si perdu00edamos, nos quedu00e1bamos afuera en Primera Ronda. Nuestras caras en el himno. El dolor de @NeryPumpidoOK, con la pierna fracturada. Fue como verme a mu00ed mismo, tirado en el Camp Nou. La valentu00eda de @OKGoyco90. Los huevos de @JuanESimon60, del Pepe, del Vasco y del Moncho. Los gritos del @ChechoBatistaOK, ordenando al equipo desde el fondo. Los goles de Pedrito y de @JBurruchaga, que nos dieron una vida mu00e1s. Los cau00f1onazos del Tiburu00f3n Serrizuela. Los piques fulminantes de @ClaudioCaniggia7. Y el apoyo de todos los napolitanos. Estu00e1 todo acu00e1. Gracias a todos, muchachos!