Atlético Tucumán pedirá permiso a la AFA para que el plantel se entrene

Atético Tucumán solicitará a la AFA autorización para que su plantel profesional vuelva a entrenarse pensando en la reanudación del fútbol argentino, tras la habilitación para realizar prácticas de los deportes colectivos por parte de las autoridades sanitarias de la provincia.



"Teniendo en cuenta la apertura de las entrenamientos en la provincia, le presentaremos a la AFA un pedido para poder regresar al trabajo", adelantó Mario Leito, presidente del club tucumano que milita en la máxima categoría.



Atlético Tucumán ya cuenta con un protocolo para el regreso a la actividad, de acuerdo a lo señalado por Leito, quien aclaró que "no queremos pasar nada por alto porque entendemos lo complicada que es la situación" y señalò que "lo principal será tener la autorización de la AFA".



Los futbolistas que viajaron a sus provincias para cumplir con la cuarentena tendrán que respetar las disposiciones del ministerio de Salud al llegar a Tucumán y completar el periodo de aislamiento obligatorio, requisito indispensable para ingresar.



"Un futbolista ya volvió y se encuentra cumpliendo con el aislamiento preventivo", explicó Leito, quien confía en contar con la autorización para comenzar con los trabajos físicos lo antes posible.



Los integrantes del plantel profesional fueron licenciados hasta el 30 de junio y si bien se esperaba poder reanudar la preparación el 1 de julio, no se descarta que eso suceda antes de esa fecha con grupos reducidos de jugadores que se quedaron en Tucumán.



Esta semana, el club tucumano se aseguró la continuidad del técnico Ricardo Zielinski tras llegar a aun acuerdo verbal y el objetivo de los dirigentes ahora es comenzar a negociar las renovaciones de los 12 futbolistas cuyo vinculo con la institución vence el último día de este mes.



“Tengo varias propuestas, pero estamos en conversaciones con Atlético”, reconoció Cristian Erbes, quien se encuentra a la espera del nacimiento de su hija y fue uno de los jugadores más regulares en el último tramo de la competencia.



El ex volante central de Boca integra el grupo de jugadores cuyo contrato se vence a fin de mes al igual que Cristian Lucchetti, Alejandro Sánchez, Marcelo Ortiz, Dylan Gissi, Fabián Monzón, José Luis Fernández, Ramiro Carrera, Federico Bravo, Ariel Rojas, Leonardo Heredia y Lucas Melano.



"Ya se empezó a charlar con los jugadores", indicó Leito, quien si bien reconoce que no hay apuro para cerrar las negociaciones porque el regreso de la competencia oficial "parece lejano por que está pasando en el AMBA" con los aumentos de contagios de coronavirus, espera ir definiendo el panorama para estar listos cuando se encienda la luz verde para la reanudaciòn de la actividad futbolìstica en el país.