La Liga continúa hoy con un derby y un partido clave por las copas

Luego del triunfo del Sevilla en el clásico andaluz ante el Betis, La Liga de España continúa hoy con la jornada 28 que marca la reanudación del fútbol español luego de tres meses de parate por la pandemia de coronavirus y lo hará con dos choques en los que habrá mucho en juego.

A las 14.30 será el turno de Granada-Getafe, dos equipos que están realizando una muy buena campaña y sueñan con la clasificación a las copas. La visita, con el arquero argentino Leandro Chichizola en el banco, se ubica quinto en la tabla de posiciones, en zona de Europa League pero con la misma cantidad de puntos que Real Sociedad, cuarto y en zona de Champions. El Granada, por su parte, se ubica noveno y aspira al menos a alcanzar la séptima colocación y meterse en la repesca de la Europa League.

En segundo turno, a las 17, Valencia recibirá a Levante en el clásico de la ciudad y con realidades opuestas. El local, que no contará con el argentino Ezequiel Garay por una lesión de rodilla, aspira a afianzarse en zona de clasificación a la Europa League y, por qué no, escalar posiciones para soñar con la Champions, mientras que la visita se ubica en la decimotercera colocación, mirando de reojo el descenso que por ahora está lejos pero no puede relajarse.

Ambos partidos serán televisados en vivo por los canales 612 y 1612HD de DirecTV Sports.