Imperdible: el Kun reveló por qué pegó la peor patada de su carrera

Durante la cuarentena por el coronavirus el Kun Agüero sacó a relucir una nueva faceta, la de streamer de videojuegos, y en sus transmisiones en vivo ha contado un sinfín de anécdotas de su carrera que han hecho reír a más de uno. Esta vez, recordó las patadas más fuertes que pegó él, un jugador más acostumbrado a recibirlas que a darlas, y reveló por qué dio la más fuerte de todas.

Se trata de una jugada contra el ex lateral izquierdo Fernando Navarro, cuando el Kun todavía era jugador del Atlético de Madrid. Apenas la vio, Agüero exclamó "Qué linda esa! ¡Esa sí fue linda!".

"Lo digo y no tengo problemas porque ese ya venía agarrándome y pellizcándome en los córners en los partidos con el Sevilla", contó el goleador del Manchester City y agregó que "¿yo qué hacía? La típica era ir a decirle al árbitro, pero no, yo no lloré, lo miré y le dije 'loco no me pellizques más".

El encuentro fue durante un partido de Copa del Rey y, a pesar del pedido de Agüero, Navarro no dejó de molestarlo. "Yo re caliente dije 'le voy a pegar una patada, pero bien, una patada que sienta'. Porque una vez, dos veces, está bien, pero tampoco me tomés de pelotudo".

Para cerrar el tema, el Kun dijo "¿cuál es el problema? Es fútbol, ya está, amarilla y listo".