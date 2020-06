Ricardo Gareca aseguró dónde le gustaría volver a dirigir

El técnico argentino Ricardo Gareca, entrenador del seleccionado de Perú, manifestó que le gustaría volver a dirigir a Vélez Sarsfield, club con el que ganó Torneo Clausura 2009, cuando se dé la ocasión.



"Volvería a dirigir a Vélez una vez que termine todo esto, pero siempre son cosas que tienen que coincidir. El no trabajar yo, el que Vélez esté sin entrenador, son coincidencias que a veces son difíciles de lograr. Vamos a ver qué resuelvo cuando finalice mi contrato", expresó el "Tigre" Gareca en diálogo con el sitio De Taco.



"Me acostumbré a tomar resoluciones en presente y en tiempo, no demasiado en futuro, pero sí, me gustaría dirigir a Vélez", añadió Gareca, campeón como DT de Vélez en 2009 y que logró que Perú se clasificara a un Mundial (Rusia 2018) después de 36 años.



Sobre su próximo objetivo, el entrenador de 62 años aseguró que "el fútbol siempre requiere de más exigencias y de seguir logrando cosas. El objetivo de la Selección peruana es nuevamente estar en un Mundial, clasificar. No es fácil, es complicado, pero ya tenemos la experiencia de las Eliminatorias pasadas y si la sabemos capitalizar nos puede ayudar".

Gareca junto a Diego.





Después fue consultado sobre aquel campeonato logrado como DT del plantel velezano en el Clausura 2009, con polémica en el partido con Huracán.



"Vélez fue un buen campeón ante un equipo como Huracán que jugó muy bien. Cualquiera de los dos merecía el campeonato, lo que pasa es que nosotros durante prácticamente todo el torneo estuvimos arriba, y Huracán hizo una arremetida muy importante sobre el final, fue un gran equipo", opinó.



"Para los hinchas de Vélez, que es lo que ellos me hacen sentir, éste es uno de los campeonatos más valorados. Vélez tiene muchos títulos como la Copa Libertadores y la Copa del Mundo, pero a nivel local creo que debe ser uno de los más valorados", destacó el ex jugador de Boca Juniors, River Plate, Vélez e Independiente.