"Me parece bien que Godoy Cruz no pueda entrenar", aseguraron desde la AFA

Luciano Nakis, prosecretario electo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), afirmó hoy que los clubes "no pueden cortarse solos" en relación al entrenamiento clandestino de Deportivo Riestra y el pedido denegado a Godoy Cruz de Mendoza en medio de la pandemia del coronavirus.



"Los clubes no pueden cortarse solos. No comparto la actitud de Deportivo Riestra de entrenar. La responsabilidad es del club y el Estado tendrá que tomar medidas porque hay una aislamiento decretado por el gobierno, no por un capricho de la AFA", comenzó Nakis, que acompañó la lista votada hace unas semanas con Claudio Tapia como presidente.

"Me parece bien que Godoy Cruz no pueda entrenar, la decisión tiene que pasar por la AFA, no por los clubes de forma individual", explicó el también presidente de Armenio. Noticias Relacionadas Pese a estar habilitado, Godoy Cruz decide no arrancar con los entrenamientos

Godoy Cruz es el primer equipo en volver a los entrenamientos

Además, el directivo e hijo del ex dirigente Noray Nakis, aseguró que desde la AFA están viendo los protocolos aunque es "un tema complejo" porque a diferencia de Europa no se cuenta "con muchos medios" y el coronavirus allá "pasó su peor momento".



"En el fútbol argentino sinceramente no contamos con una fecha cierta para entrenar, tenemos una responsabilidad y no podemos abrir el club con más de mil contagios como hubo el martes en el país. No podríamos dormir tranquilos si se contagian chicos", apuntó.



Por otro lado, Nakis le respondió a Andrés Fassi (presidente de Talleres de Córdoba) y Juan Sebastián Verón (Estudiantes de La Plata) y se diferenció sobre la cancelación de los descensos por dos temporadas ya que en Argentina es "una desgracia" perder la categoría y entiende que "muchos clubes se hipotecarían" para salvarse.



Asimismo, Nakis, que es hincha de Independiente, adelantó con Radio Del Plata que está trabajando para armar un frente con "socios genuinos del club, jóvenes empresarios e hinchas" que quieren hacer "algo distinto" en el club de Avellaneda.



"Estamos armando un proyecto a largo plazo para poner de pie a Independiente nuevamente en lo político, en lo deportivo y en lo estructural", detalló frente a una posible lista que le disputará el poder a Hugo Moyano en las elecciones de diciembre 2021.



"En lo económico y en lo social y cultural hay que levantarlo, es muy grande el club para estar como está. En la actualidad puedo colaborar en lo que toque, me gustaría alguna vez ser presidente", concluyó.