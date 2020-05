Todos contra Chiellini: "Se meaba encima"

Las declaraciones de Giorgio Chiellini en la entrevista a 'La Repubblica' en la que presenta su autobiografia, como era de esperar, causaron mucho revuelo. Mario Balotelli y Felipe Melo fueron los más criticados por el capitán de la Juventus y ambos decidieron responder a sus acusaciones.

El mediocampista brasileño, excompañero del italiano en la Vecchia Signora, contestó a través de 'La Gazzetta dello Sport': "No hay ningún problema para responderle a 'este defensor'. Cuando estaba en Turín nunca le falté el respeto a nadie, pero llegados a este punto, él ya no merece ninguno, nunca más". El mediocampista añadió: "Él se meaba encima del miedo, es demasiado fácil hablar mal de los demás con un libro. 'Este defensor', quizás, todavía está enfadado porque las bofetadas se las dimos cuando con el Galatasaray eliminamos a su Juventus en 2013. O porque el Inter lo ha ganado todo, y yo soy interista, o cuando le gané 3-0 con Brasil en la Confederations Cup. Él es así: siempre quiere hacerse el fenómeno, pero a nivel internacional no ha ganado nada de nada. Él sí mostró falta de respeto con estas declaraciones".

Balotelli, por su parte, contestó con un mensaje en su cuenta de Instagram: "Yo, al menos, tengo la valentía y la sinceridad de hablar a la cara. Desde 2013 tuviste muchas ocasiones para hacerlo conmigo, portándote como un hombre, y nunca lo hiciste". Según SuperMario, que ha compartido vestuario con Chiellini en la Nazionale durante varios años, el defensa no se portó como debería hacer quien lleva el brazalete: "A saber lo que dirás algún día de los compañeros de hoy, extraño capitán. Si esto es lo que significa ser un campeón, prefiero no serlo. Y a la camiseta de Italia nunca le falté el respeto".