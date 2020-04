Cannavaro contó la vez que le quitó la pelota a Maradona

"Cuando pensamos en el fútbol italiano hoy, inevitablemente pensamos en la defensa. Tal vez los niños sueñan con ser como Chiellini o Bonucci. Pero permítanme confesar una cosa: no comencé con la intención de convertirme en un defensor". Así comienza una larga carta de Fabio Cannavaro a Players Tribune, la plataforma que recoge las confesiones más íntimas de los atletas más famosos del planeta.

ITALIANO Y NAPOLITANO

"¿Quién quería ser defensor después de ver los goles de Paolo Rossi en 1982 o la exultación de Tardelli en la final contra Alemania ... Y luego la voz de Nando Martellini gritando tres veces 'Campeones del mundo'? Los jóvenes de la época pateaban contra la pared de los patios con la voz de Martellini en la cabeza. Cuando comencé en Napoli, hice el balón solo para ver a los campeones del entrenamiento del primer equipo. Jugué en el mediocampo en el equipo juvenil, hasta que un entrenador cambió mi papel. No dije nada, simplemente me mudé y todo comenzó allí ". La larga historia de Cannavaro comienza desde aquí y se desenreda entre anécdotas divertidas. Como la conversación con Ciro Ferrara cuando a Fabio se le permitió entrenar con el primer equipo. "¿Crees que puedo entrenar con Maradona?" Fabio le preguntó a Ferrara. "No, no entrenarás con Diego y ni siquiera lo abordarás, porque la pelota siempre está unida a su pie. Nunca podrás robarle una pelota". Sin embargo, en un entrenamiento, Cannavaro logró quitarle el balón a Maradona en la entrada. "Los compañeros estaban atónitos y silenciosos, Diego se acercó a mí al final del entrenamiento sonriendo y me dio sus zapatos: ¡había detenido a mi ídolo, aunque solo fuera una vez! ". Y tener confianza en sus propios medios: "Mi secreto a lo largo de mi carrera fue buscar seguridad, ya sea que jugué para Napoli, Parma, Inter o Juve. Pero puedo decir que lo encontré solo al levantar esa copa el 9 de julio de 2006 con el equipo nacional y los comentaristas que gritaron ' Campeones del mundo, Campeones del mundo, Campeones del mundo '. Esta vez para nosotros, para mí ... ".

OPOSITORES Y COMPAÑEROS.

Cannavaro luego revisa, uno por uno, a sus oponentes y compañeros más famosos. Ronaldo el brasileño? "El único que me ha asustado en el campo - admite Fabio -. Ya sabías que si realmente quería marcar ese día, marcaría ese día. Independientemente de lo que hiciste para detenerlo ...". Zidane? "El caballero del fútbol, ​​la elegancia hecha como futbolista". Totti? "Un chico divertido. Cuando jugamos contra, bromeamos mientras esperábamos el saque de portería". Pirlo? "Nunca entendiste lo que sucedía en su cabeza cuando tenía la pelota en sus pies. Siempre traté de anticipar sus movimientos, pero era imposible".

ESPAÑA

Un capítulo del testimonio de Cannavaro está dedicado a la experiencia en España, con la camiseta del Real Madrid con el entrenador Fabio Capello: "Uno de mis desafíos más difíciles. Juego diferente, lenguaje diferente. Luego Capello fue muy rígido, para dar reglas a un ambiente al que no estaba acostumbrado. Pero ganamos dos campeonatos y fue hermoso. Una vez que juegas para el Real Madrid, siempre te quedas en el club ".

CHINA

El último desafío de Cannavaro es China, pero como entrenador. Hoy Fabio es el técnico de Guangzhou Evergrande, después de conducir también el Tianjin Quanjian. "Traté de poner en este nuevo rol todo lo que había aprendido de técnicos como Trapattoni, Capello, Lippi o Maldini. Pero el comienzo fue muy difícil: el idioma, la cultura, todo fue diferente. Luego, lentamente, comencé a tomar y confiar, como en el campo cuando gané el Balón de Oro. Era un líder en el campo, ahora quiero estar en el banco ".