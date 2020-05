Óscar Córdoba criticó a Andrada y chicaneó a River

El ex arquero colombiano Óscar Córdoba opinó que el actual guardavalla de Boca Esteban Andrada "dejó de arriesgar después de la fractura de mandíbula" que sufrió por el cabezazo de Dedé, el 19 de septiembre de 2018, en el triunfo por 2 a 0 ante Cruzeiro en la Bombonera por la Copa Libertadores.



"Me gusta Andrada, pero siento que después de la fractura de la mandíbula, dejó de ser ese arquero que le gustaba arriesgar. Cuando llegó a Boca lo vi que quería salir a cortar centros, me parecía un arquero que tomaba ese riesgo", observó Córdoba.



Quien obtuviera tres títulos defendiendo el arco de los 'xeneizes', entre 1998 y 2000, no guardó nada con sus declaraciones para GOAL en Instagram Live, tanto que criticó a Guillermo Barros Schelotto al decir: "No entiendo por qué no puso a (Edwin) Cardona en Madrid" en la final de la Libertadores perdida ante River.





"El equipo estaba muy golpeado físicamente y él estaba en perfectas condiciones, no entiendo por qué Guillermo no lo puso. Necesitaba tener la pelota, cambiarle el ritmo al partido y se terminó metiendo muy atrás. (Juan Pablo) Quintero entró y lo dinamizó a River", sostuvo Córdoba, quien se desempeña como panelista del programa Fox Sports Radio Colombia.



Prosiguió con elogios hacia su compatriota, actual volante del Xolos de Tijuana, México, expresando que "Cardona puede jugar en cualquier lado y en Boca sin ningún problema. Yo lo recomendé cuando tenía 23 años. Solamente hay que sentarse con él y tratar de alinearlo. Tiene una personalidad explosiva".





Además recomendó un delantero coterráneo para Boca: "A (Leonardo Fabio) Castro le tengo muy buena vibra. No es un centrodelantero, es más bien un acompañante. Es caradura, puede jugar contra Real Madrid y hacerlo como si nada", destacó.



Luego tiró una 'chicana' para los riverplantenses al preguntarse "¿Si el River de Gallardo es comparable al Boca de Bianchi?, su propia respuesta fue: "Vayan y ganen la Intercontinental. Lo siento, ahora viene Boca de nuevo", cerró Córdoba entre sonrisas.